Интересы Кубани в Совфеде будет представлять «человек-эпоха»
Краснодар, 28 сентября, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Отстаивать интересы Краснодарского края в Совете Федерации ФС будет Владимир Бекетов. Его кандидатура, предложенная кубанскими «единороссами», была единодушно поддержана депутатами на сегодняшней сессии Законодательного собрания, передаёт ИА REGNUM 28 сентября.
Читайте также: Из спикеров в сенаторы: назван кандидат в Совфед от Кубани
Конкурентов у Бекетова не оказалось. Он стал единственным, кого выдвинули на эту высокую должность. На новом посту Бекетов сменит Владимира Харламова, работавшего сенатором с 2015 года.
«Это человек-эпоха для нашего края, у него очень много учеников. Я тоже один из них и своим становлением обязан ему. Он чувствует людей и понимает, что нужно для нормальной жизни в крае», — дал оценку вкладу Владимира Бекетова в развитие Кубани губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По словам главы региона, под руководством Владимира Бекетова парламент Кубани стал одним из самых авторитетных и эффективно работающих законодательных органов России. Кроме того, во многом благодаря Бекетову в регионе создана прочная и стабильная законодательная база, отдельные инициативы, принятые на региональном уровне, впоследствии стали федеральными. Прежде всего, речь идет о «детском законе».
«Уверен, его огромный опыт и энергия позволят и дальше добиваться высоких показателей социально-экономического развития региона», — подчеркнул Кондратьев.
Владимир Бекетов поблагодарил губернатора и всех депутатов за совместную работу и заверил, что сделает всё, «чтобы достойно работать, чтобы те задачи и проблемы, которые стоят, решались».
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Бекетов до назначения на пост сенатора с 1995 года возглавлял Законодательное собрание Кубани. Добавим, что исполнительный орган государственной власти Краснодарского края в Совете Федерации представляет Алексей Кондратенко. Этот пост он занимает с сентября 2015 года. Срок его полномочий закончится в сентябре 2020 года.