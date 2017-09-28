Краснодар, 28 сентября, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Отстаивать интересы Краснодарского края в Совете Федерации ФС будет Владимир Бекетов. Его кандидатура, предложенная кубанскими «единороссами», была единодушно поддержана депутатами на сегодняшней сессии Законодательного собрания, передаёт ИА REGNUM 28 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

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Конкурентов у Бекетова не оказалось. Он стал единственным, кого выдвинули на эту высокую должность. На новом посту Бекетов сменит Владимира Харламова, работавшего сенатором с 2015 года.

«Это человек-эпоха для нашего края, у него очень много учеников. Я тоже один из них и своим становлением обязан ему. Он чувствует людей и понимает, что нужно для нормальной жизни в крае», — дал оценку вкладу Владимира Бекетова в развитие Кубани губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, под руководством Владимира Бекетова парламент Кубани стал одним из самых авторитетных и эффективно работающих законодательных органов России. Кроме того, во многом благодаря Бекетову в регионе создана прочная и стабильная законодательная база, отдельные инициативы, принятые на региональном уровне, впоследствии стали федеральными. Прежде всего, речь идет о «детском законе».

«Уверен, его огромный опыт и энергия позволят и дальше добиваться высоких показателей социально-экономического развития региона», — подчеркнул Кондратьев.

Владимир Бекетов поблагодарил губернатора и всех депутатов за совместную работу и заверил, что сделает всё, «чтобы достойно работать, чтобы те задачи и проблемы, которые стоят, решались».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Бекетов до назначения на пост сенатора с 1995 года возглавлял Законодательное собрание Кубани. Добавим, что исполнительный орган государственной власти Краснодарского края в Совете Федерации представляет Алексей Кондратенко. Этот пост он занимает с сентября 2015 года. Срок его полномочий закончится в сентябре 2020 года.