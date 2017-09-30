Берлин, 1 октября, 2017, 00:33 — ИА Регнум. Одержанная коалицией ХДС/ХСС победа на выборах в бундестаг оказалась весьма неубедительной. Партия Ангелы Меркель потеряла 9% мест в парламенте от общего числа депутатов, причем, если считать по непосредственно депутатским местам, то доля коалиции сократилась почти на 20% — с 311 мест до 246. При этом примерно треть всех избирателей не поддерживает взятый Германией курс как во внутренней, так и во внешней политике. Чем чреваты подобные итоги выборов, пишет в своей статье редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Берлинская стена. 1963

Независимо от одержанной победы, Меркель является персоной, постепенно уходящей с политической сцены, куда вместо нее придет по умолчанию более слабая фигура, потому что сильного лидера, способного вести страну во время социально-политических потрясений, разложившаяся партия выдвинуть в принципе не в состоянии.

Результаты выборов говорят и о том, что Западная Германия так и не «переварила» Восточную, и если о распаде Германии говорить не приходится (во всяком случае, вести об этом речь сейчас — не время), то зачатки раздела внутри страны очевидны.

Как Германии сохранить территориальную целостность и какое отношение ее внутренние проблемы могут иметь к России, читайте в статье: Чем выгодны России итоги выборов в Германии?

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