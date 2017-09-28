Санкт-Петербург, 28 сентября, 2017, 12:27 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге начались испытания городского автономного электробуса производства белорусского предприятия «Белкоммунмаш». Машину, вмещающую более 150 пассажиров, сегодня, 28 сентября, показали городским властям и журналистам. На маршрут в Приморском районе она встанет в течение 2−3 недель, передает корреспондент ИА REGNUM.

Карина Саввина ИА REGNUM Электробус Vitovt E433

Напомним, сейчас в комитете по транспорту собрана рабочая группа по развитию электробусов в Петербурге, это уже не первые испытания подобных транспортных средств на городских улицах. В ближайшее время в северной столице также протестируют новейшие разработки «Волгобаса» и КАМАЗа. Это необходимо, чтобы сформировать технические требования, в дальнейшем будет объявлен конкурс на поставку электробусов в Петербург.

Двухсекционный белорусский электробус Vitovt E433 будет испытан в Петербурге в течение шести месяцев. Низкопольный 19-метровый электрический автобус работает с помощью системы накопителей электроэнергии на базе суперконденсаторов, которые можно заряжать экспресс-методом в течение 5−7 минут на конечных остановках, а также в течение 1−1,5 часов в автопарке через менее мощную зарядку. Имеется система наклона кузова, в салоне установлен кондиционер и разъемы для подзарядки гаджетов.

В электробусе смонтирована батарея китайского производства, которая способна выдерживать понижение температуры воздуха до минус 35 — минус 40 градусов без снижения емкости. По словам начальника управления маркетинга и продаж «Белкоммунмаша» Виталия Шкуратова, срок ее годности составляет около 10 лет, после чего емкость батареи начинает снижаться. В Белоруссии уже заложен завод, который в следующем году выпустит первую партию аналогичных батарей.

Стоимость электробуса превышает 25 млн рублей. В Минске ранее их поставили на два регулярных маршрута, белорусы эксплуатируют 20 электробусов и пока довольны их работой. По словам Шкуратова, экономия электроэнергии, по сравнению с троллейбусами, составляет порядка 14%, к тому же не приходится тратиться на строительство, обслуживание, ремонт контактной сети.

Москва уже протестировала белорусский Vitovt, заинтересовался и Екатеринбург. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин обратил внимание на плавность и тишину хода электрического автобуса.

«Мы давно думаем над вопросами экологии, безопасности и комфорта города и продолжаем тестировать подобные транспортные средства. Это новое направление в мире, есть корейские, китайские, японские, европейские машины, но мы начали с наших белорусских партнеров в рамках Союзного государства», — сказал вице-губернатор.

Глава комитета по транспорту Александр Головин напомнил о заседании Госсовета в Ульяновске, где в выступлении, посвященном пассажирскому транспорту, президент Владимир Путин «дал вектор развития альтернативных видов транспорта».

«Это и электрический транспорт, не забываем и о газомоторном топливе. Мы думаем о развитии электротранспорта, первый пример — это наш тендер на закупку 105 троллейбусов с автономным ходом. Это позволит испытать возможности поставщиков электрических батарей», — сказал Головин.

Пока речь идет о российских, корейских и японских производителях электробусов.

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Выводы будут сделаны и для эксплуатации электробусов другого класса. Головин заметил, что пока такие машины способны ездить автономно по 12−18 км. «Но сейчас готовятся к испытанию электробусы с автономным ходом до 200 км. То есть, он может зарядиться ночью в парке, выйти на линию в Петербурге, проехать все маршруты, вернуться обратно и опять встать на зарядку в парке. Такие сейчас технологии. В этом направлении работает и Москва, если вы слышали заявление мэра Москвы о том, что весь транспорт будет переведен на электрический», — сказал Головин.

Смольный же намерен в первую очередь отправить электротранспорт в исторический центр Петербурга, а затем двигаться к окраинам. Головин заметил, что развитие электробусов и автобусов на газомоторном топливе будет идти параллельно. Игорь Албин согласился, что пока невозможно отдать предпочтение той или иной системе, впрочем, мировые тенденции говорят в пользу электротранспорта.

«Пока мы не можем отдать предпочтение. Три вида тяги: электрическая тяга, электробусы, газомоторное топливо, не считая традиционного двигателя внутреннего сгорания. Пока это так. Надо не ошибиться в приоритетах. Но мое ощущение, что, конечно, мировые транспортные тенденции развиваются в сторону транспорта на электротяге, на накопителях, на электричестве», — подчеркнул Албин.

Как сообщало ИА REGNUM, зимой 2016−2017 года электрический городской автобус «Камаз-6282» успешно прошел испытания реальной эксплуатацией на одном из автобусных маршрутов Санкт-Петербурга. За два месяца электробус преодолел 4200 км и перевез 16 000 пассажиров.

К положительным факторам электробуса «Камаз-6282» отнесли удобство управления и зарядки машины, бесшумный и плавный ход. Главным техническим минусом электробуса стал небольшой запас хода на одной полной зарядке, составляющий лишь 76 км.