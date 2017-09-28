Барнаул, 28 сентября, 2017, 12:19 — ИА Регнум. Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) рассмотрели сегодня, 28 сентября, законопроект «О введении платы за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском крае». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, за его принятие проголосовало большинство: 58 народных избранников (8 были против, 3 воздержались). Предполагаемый размер платы остался прежним: с мая 2018 года по 30 рублей в день будут взимать только с отдыхающих в Белокурихе. Причём, дети и льготники от сбора освобождены.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтай

По словам председателя АКЗС Александра Романенко, поэтапное увеличение размера курортного сбора произойдёт в последующие годы.

«Перед принятием закона была проведена большая аналитическая работа, в том числе — по изучению опыта мировых курортных зон. И сегодня мы вводим, на мой взгляд, минимальный размер курортного сбора из возможных. К нам поступили предложения по введению сбора и в других туристических местах Алтайского края. Ко второму чтению мы рассмотрим эти предложения, ведь еще раз напоминаю: курортный сбор — это эксперимент, который мы должны со всех сторон изучить», — подчеркнул алтайский спикер.

Предварительные расчеты показали, что по отношению к среднесуточной стоимости отдыха в Белокурихе (в санаториях — 3100 руб., в гостиницах — 1000 руб.) размер курортного сбора будет составлять в санаториях — от 1% до 2%, в иных коллективных средствах размещения — от 3% до 4,5%. В мае-декабре 2018 года прогнозируемое количество отдыхающих, подпадающих под действие эксперимента, составит около 97 тыс. человек.

«Таким образом, установленный размер курортного сбора не приведет к ощутимому удорожанию туристического продукта и снижению динамики турпотока», — полагает представитель губернатора и правительства Алтайского края в Алтайском краевом законодательном Собрании Антон Васильев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, впервые инициатива введения в некоторых регионах страны курортного сбора была озвучена на заседании президиума Госсовета, который в августе 2016 года в алтайском городе-курорте Белокуриха провёл президент Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что этот сбор должен быть необременительным.

По итогам недавнего опроса «Куда потратить курортный сбор?», большинство респондентов ответили, что средства, полученные от курортного сбора, стоит направить на благоустройство пешеходной зоны гостевого маршрута (формирование пешеходной зоны, обустройство велосипедных дорожек).