Санкт-Петербург, 28 сентября, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Серьезная авария с участием нескольких автомобилей произошла на кольцевой автодороге Санкт-Петербурга утром 28 сентября. По свидетельству очевидцев, на внешней стороне КАДа после развязки с Мурманским шоссе (федеральная трасса «Кола») столкнулись девять автомобилей.

Https://vk.com/spb_today ДТП на КАД Петербурга 28 сентября 2017 г. (скриншот группы «ДТП и ЧП")

Один из попавших в аварию автомобилей, предположительно «Лада», загорелся. Участники популярного городского паблика выкладывают в соцсети фотографии и видео с места ДТП.

На место ЧП прибыл вертолет для эвакуации пострадавших в больницу.

Подробности случившегося выясняются сотрудниками ГИБДД, сообщили ИА REGNUM в дорожной полиции.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в районе ДТП на внешней стороне КАД перед подъездом к развязке с «Колой» возникла пробка длиной не менее 4 километров.

Как сообщают некоторые очевидцы, причиной аварии мог стать наезд грузовика на автомобиль, остановившийся на КАД по неизвестной причине. Именно этот легковой автомобиль и загорелся, отмечают свидетели ДТП.

ОБНОВЛЕНИЕ

Как сообщили корреспонденту ИА в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 11:00 в районе 90 км внешней стороны КАД во Всеволожском районе Ленинградской области. По предварительным данным, водитель, 1973 года рождения, управляя автомобилем Subaru Forester, совершил столкновение с ВАЗ-2107 под управлением мужчины, 1946 года рождения. Затем в эту аварию попал Peugeot под управлением мужчины, 1971 года рождения. Водитель «Жигулей» и его пассажирка (1956 года рождения) получили травмы средней степени тяжести. По факту ДТП дорожной полицией проводится проверка.