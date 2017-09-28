Пекин, 28 сентября, 2017, 11:51 — ИА Регнум. Китайский автоконцерн BYD сообщил о начале продаж своей последней разработки — семиместного минивэна BYD Song MAX, официальная презентация которого состоялась несколькими месяцами ранее.

Car.autohome.com.cn BYD Song MAX

BYD Song MAX стала первой моделью, выпущенной концерном после найма на работу главного дизайнера Вольфганга Эггера — всемирно известного специалиста, ранее сотрудничавшего с немецким концерном Audi, пишет «Тайпин цичэ».

Автомобиль отличается солидными габаритами: 4680/1810/1680 при колесной базе 2785. Под капотом минивэна расположен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 156 л.с. В зависимости от комплектации новинка будет поставляться как с автоматической, так и механической коробкой переключения передач.

Стоимость новинки в базовой комплектации составляет 79,9 тыс. юаней. За самую полную комплектацию покупателям придется заплатить 119,9 тыс. юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, автопроизводитель Scania оштрафован на сумму € 880,5 млн ($ 1,03 млрд) за участие в картельном сговоре, такое решение приняла Антимонопольная комиссия Евросоюза.