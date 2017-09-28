В Китае стартовали продажи вместительного минивэна BYD Song MAX
Пекин, 28 сентября, 2017, 11:51 — ИА Регнум. Китайский автоконцерн BYD сообщил о начале продаж своей последней разработки — семиместного минивэна BYD Song MAX, официальная презентация которого состоялась несколькими месяцами ранее.
BYD Song MAX стала первой моделью, выпущенной концерном после найма на работу главного дизайнера Вольфганга Эггера — всемирно известного специалиста, ранее сотрудничавшего с немецким концерном Audi, пишет «Тайпин цичэ».
Автомобиль отличается солидными габаритами: 4680/1810/1680 при колесной базе 2785. Под капотом минивэна расположен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 156 л.с. В зависимости от комплектации новинка будет поставляться как с автоматической, так и механической коробкой переключения передач.
Стоимость новинки в базовой комплектации составляет 79,9 тыс. юаней. За самую полную комплектацию покупателям придется заплатить 119,9 тыс. юаней.
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