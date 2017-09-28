Ярославль, 28 сентября, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Бюро ярославского обкома КПРФ выдвинуло кандидатуру Евгении Овод на должность председателя фракции коммунистов в муниципалитете Ярославля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В этот созыв муниципалитета прошло 4 депутата от КПРФ. Обком партии рассматривал две кандидатуры на должность председателя фракции — Евгению Овод и Наталию Бобрякову.

«Мы рассказывали о своем видении работы фракции. Нам задавали много вопросов, потом прошло голосование. С минимальным преимуществом в нем победила я и обком выдвинул мою кандидатуру в председатели», — сказала корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Евгения Овод.

Но решение обкома — это только совет. Сегодня депутаты фракции КПРФ должны выбрать председателя сами, при этом они вправе проигнорировать мнение старших товарищей.