Рыбинск, Ярославская область, 28 сентября, 2017, 10:55 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области муниципальный совет лишил полномочий депутата муниципалитета Сергея Ситникова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципальном совете Рыбинска.

Rybinsk.ru Сергей Ситников лишен полномочий

Напомним, Рыбинский суд признал директора ОАО «Управляющая компания», депутата Муниципального совета Сергея Ситникова виновным в злоупотреблении полномочиями при расчетах с МУП «Теплоэнерго» в период с 2012 по 2014 год. Своими действиями он нанес ущерб рыбинской теплоснабжающей организации в размере более 39,8 млн рублей. После вынесения приговора депутат был тут же амнистирован. Областной суд оставил решения рыбинского суда в силе, после чего прокуратура Рыбинска вынесла представление о лишение депутата полномочий.

Сегодня, 28 сентября, депутаты муниципального Совета обсуждали это на своем очередном заседании первым вопросом. Лоббировать решение приезжал спикер областной думы Михаил Боровицкий. Он сказал, что рыбинцы обязаны принять это требование закона и вынести чисто техническое решение. Депутаты проголосовали единогласно — все 15 народных избранников высказались за лишение полномочий Сергея Ситникова.

Теперь это решение в 10-дневный срок должен подписать председатель муниципалитета Константин Долгов, после чего оно вступит в законную силу.

Поскольку до истечении срока действия совета осталось меньше года, то дополнительные выборы не проводятся и мандат Ситникова не передадут другому человеку.