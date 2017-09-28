Ярославль, 28 сентября, 2017, 10:44 — ИА Регнум. В Ярославле на заседание Экспертного совета в сфере государственного оборонного заказа при ФАС России было предложено ужесточить законодательство о госзакупках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы Ярославской области.

Сайт ФАС России Заседание Совета в Ярославле

Совет прошел на базе Ярославского судостроительного завода.

Ярославль выбрали для дебютной выездной сессии, поскольку он является одним из ведущих центров оборонно-промышленного комплекса, а ПАО «Ярославский судостроительный завод», где состоялось мероприятие, выполняет заказы для Минобороны России, ФСБ России.

Экспертами озвучено предложение о внесении изменений в КоАП РФ в части увеличения вдвое размера штрафа на должностных лиц, которые приняли решение о проведении закупки у единственного поставщика, когда такая закупка должна была проводиться конкурентным способом. В случае, если после заключения контракта изменяется условие о его цене в сторону увеличения — предлагается повысить размер штрафа до 50 тысяч рублей на должностное лицо и до 500 тысяч рублей на юридическое лицо. Предложения уже направлены и согласованы в Министерстве обороны и Министерстве финансов. Также обсуждались проекты поправок в Закон о контрактной системе, Закон о государственном оборонном заказе и Закон о защите конкуренции.

Сопредседатель Экспертного совета Даниил Фесюк предложил пересмотреть существующие нормативы трудозатрат при производстве высокотехнологичной продукции. Члены Совета согласились с тем, что сегодняшний уровень технологического оснащения и предприятий и внедряемые цифровые технологии производства снижают трудозатраты на производство, что должно сказаться и на стоимости изделий.

«Это первый опыт выездного совещания. Целью было ближе узнать проблемы, касающиеся гособоронзаказа, на разрешение которых может повлиять Экспертный совет. Я полагаю, этой цели сегодня мы достигли», — сказал председатель совета Сергей Маев.

ФАС России намерена и дальше привлекать к обсуждению имеющихся проблем и законодательных пробелов непосредственных участников гособоронзаказа. Именно с этой целью и было проведено выездное заседание Совета на площадке одного из ярославских предприятий.