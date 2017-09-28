Ярославль, 28 сентября, 2017, 10:34 — ИА Регнум. На угощение делегаций и праздничные обеды региональные чиновники выделили 1 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Меню составлено со вкусом и отличается разнообразием.

Pixabay.com Приятного аппетита!

Если верить документации, размещенной на сайте Госзакупок, гостей в Ярославской области любят и ради них готовы снять последнюю рубашку. Чего стоит только раздел салатов, которых насчитывается аж 16 видов.

Среди них: салат с манго и гранатом, салат с ломтиками копченого угря, салат «Оливье» с телячьим языком, салат «Оливье» с ветчиной, салат из охотничьих колбасок и картофеля, салат с телятиной, теплый салат из телятины, салат с цыпленком и яблоками, салат с копченой курицей и сыром, салат «Цезарь» с цыпленком, салат с индейкой в кунжуте, салат «Цезарь» с креветками.

Не уступает салатам и раздел с холодными закусками: здесь и вовсе 20 позиций, среди которых ассорти рыбное (сельдь с/с, судак г/к, лосось с/с, тарталетки с красной искрой и маслом, маслины/оливки, лимон), ассорти мясное (язык отварной, буженина, колбаса с/к, рулет из курицы с сыром и грибами, корнишоны, хрен), еще одно мясное ассорти (буженина, ростбиф, язык отварной, перец болгарский свежий, маринованные огурчики, хрен), рулеты из цыпленка со шпинатом, копченый ростбиф с беконом и овощами, ассорти из морепродуктов, рулетики из пармского окорока с руколлой и сыром, сыр моцарелла с помидорами и базиликом, ассорти сырное (сыр не менее 4-х наименований), паштет из тунца с фисташками, паштет из цыпленка в тарталетках, форшмак на ржаных тостах с икрой лосося, сельдь домашнего посола с отварным картофелем и зеленью, малосольнвые огурчики, ассорти из солений (огурчики соленые, капуста белая квашеная, капуста по-грузински, помидоры черри маринованные, маринованные грибы), ассорти фруктово-ягодное (ананас, виноград, слива, груша, киви, апельсин, ежевика, клубника, смородина красная, дыня).

Остается только порадоваться за гостей и рядовых чиновников Ярославского правительства, которые составляли это меню. Далее в нем следуют фуршетные закуски, 21 позиция. Это и мясная закуска из ростбифа, телячьего языка с кремом из творожного сыра, заливное из судака, парфе из куриных потрошков, холодец из телятины, рулетики из цукини с сыром, канапе с семгой, канапе из курицы с с/к колбасой и сыром гауда, королевская креветка со спаржей в томатном соусе, рулетики из семги с творожным сыром, канапе из утиной грудки с грушей.

Если кому-то из визитеров этого показалось мало, переходим к горячим закускам. В их числе мини-шашлычки из лосося с соусом песто, из цыпленка с соусом барбекю, из свинины с томатным соусом, из печени в беконе с грибным соусом. Также гостей порадуют блинчиками с семгой, шпинатом и икорным соусом, блинчиками с лисичками и гранатовым соусом, блинчиками с мясом.

Весьма скромно на фоне этого разнообразия выглядит раздел с первыми блюдами, их всего 4 вида: борщ с телятиной, солянка мясная сборная, крем-суп грибной, бульон.

Если кто-то еще остался голодным, им предлагается горячее: речная форель с пряными травами, с картофелем и шпинатом, филе отварного судака с картофельным пюре, овощным конфетти, сырным соусом, филе лосося с рисом, овощами и соусом, ролл из курицы с сыром, беконом, овощами гриль и сливочным соусом, филе телятины с кус-кусом и винным соусом, вырезка из телятины фаршированная сыром с голубой плесенью, стейк из телятины с овощами гриль. Совсем скромно выглядит обыкновенный шницель из свинины с сыром и ветчиной с овощным гарниром и соусом тар-тар.

Переходим к десертам. Они тоже радуют: парфе клубничное с миндалем, мини-эклеры с шоколадной глазурью, маффин, трюфель, мармелад, макрони, тирамису, чизкейк, пирожки: с брусникой, мясом, грибами, соленым огурцом, повидлом и прочее.

Понятное дело, что при таком обилии закусок и горячего надо бы и выпить чего-нибудь, кроме чая, закрепив итоги политических и экономических переговоров. Гостям предлагается водка, которая должна быть произведена с использованием зернового спирта-ректификата сортов люкс, экстра, высшей очистки, коньяк выдержкой не менее 5 лет, вино красное сухое, вино белое сухое, шампанское сухое и полусухое.

Аукцион проводился в конце августа, победителем признан единственный участник — ООО Группа компаний «Фреш».

Срок исполнения контракта — до 20 декабря 2017 года. Таким образом, можно предположить, что на торжествах по случаю инаугурации Дмитрия Миронова и праздничных мероприятиях, посвященных окончанию работ по благоустройству зоны ЮНЕСКО, голодным никто не остался. Ну и, конечно, приятного аппетита!