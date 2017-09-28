Барнаул, 28 сентября, 2017, 10:23 — ИА Регнум. Российские власти обнародовали программу, которая будет способствовать снижению долгов российских регионов. Её реализация начнётся в 2018 году.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул

«В стране действительно сложилась напряженная ситуация с задолженностью региональных бюджетов. Образовывалась она на протяжении ряда лет и в силу целого комплекса причин. При этом долги региональных бюджетов сформировались, в том числе, и перед коммерческими банками. Также некоторые регионы очень активно выпускали долговые ценные бумаги, эти обязательства сегодня необходимо обслуживать. Серьезную долю задолженности составляют бюджетные кредиты Министерства финансов России», — пояснил губернатор Алтайского края Александр Карлин по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию под председательством заместителя председателя Правительства России Дмитрия Козака.

Из слов алтайского губернатора можно сделать вывод, что, поскольку регион в последние годы ведет взвешенную бюджетную политику, то в 2018 году он вправе рассчитывать на существенные поощрительные меры.

«Среди регионов с минимальным долгом мы сейчас занимаем четвертую позицию в России и первую — в Сибирском федеральном округе. При этом мы не брали взаймы у коммерческих банков, не выпускали долговых обязательств, наш региональный долг — бюджетные кредиты Минфина России — несколько превышает два миллиарда рублей, это небольшая сумма для объемов нашего бюджета», — подчеркнул Александр Карлин.

По его словам, прежде всего речь идет о более справедливой позиции федерального центра по отношению к регионам.

«То есть те субъекты Российской Федерации, которые ведут взвешенную бюджетную политику и прислушиваются к рекомендациям федерального центра, должны получать существенные поощрительные меры. Объем дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2018 году в целом по стране планируется увеличить на 5%, но ее будут очень дифференцированно распределять по регионам. Субъекты РФ, которые ведут ответственную бюджетную политику, будут иметь такие дотации в плюсе. Те, кто продемонстрировал другую политику, будут в минусе», — пояснил глава алтайского правительства.

Напомним, в 2017 году в бюджету Алтайского края полагается 22 млрд. рублей таких дотаций. А в 2018 году, с учетом обозначенных 5%, регион получит несколько дополнительных миллиардов рублей.

«Это реальный результат нашей взвешенной бюджетной политики — мы видим наглядный жест поддержки и внимания со стороны федерального Правительства, что отмечается на протяжении последних нескольких лет, а в 2018 году будет наиболее заметно», — подчеркнул губернатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о старте в 2018 году программы реструктуризации накопленных регионами бюджетных кредитов Владимир Путин объявил 22 сентября на заседании президиума Госсовета, которое проходит в Ульяновске. Глава государства рассказал, что первые два года действия данной программы будут заложены максимально льготные условия: регионы будут выплачивать всего по 5% своего долга ежегодно.

Напомним, на пресс-конференции, состоявшейся в конце 2016 года, российский президент, отвечая на вопрос журналиста, похвалил Алтайский край за взвешенную бюджетную политику.

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«В соответствии с правилами правительства и министерства финансов, задолженность регионов не должна быть больше 50 процентов от собственных доходов. В этой связи Алтайский край — он действительно в выигрышном положении находится. Это значит, что алтайское руководство проводит взвешенную, профессиональную бюджетную политику. Высокопрофессиональную бюджетную политику», — отмечал Владимир Путин 22 декабря 2016 года.

В целом задолженность регионов на конец 2016 года составляла свыше 2 триллионов рублей.