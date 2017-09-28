Краснодар, 28 сентября, 2017, 09:23 — ИА Регнум. Туристы, которые будут приезжать в Сочи, с весны 2018 года вероятнее всего не будут вынуждены платить высокий курортный сбор. Участвовать в эксперименте по введению этого налога на отдых курорт будет, однако пока власти планируют остановиться почти на символической сумме курортного сбора в сутки, передаёт ИА REGNUM 28 сентября.

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Речь идёт о 10 рублях с человека. Заявку с такой ставкой курортного сбора на последнем заседании городского собрания Сочи согласовали депутаты, посчитав её оптимальной. Теперь до 10 октября заявка муниципалитета должна поступить в администрацию региона, где и будет принято окончательное решение по сумму курортного сбора и выпущен соответствующий нормативно-правовой акт.

«Делать 50 рублей — это, действительно, делать удорожание для того, чтобы люди принимали решение, ехать им или не ехать в Сочи. Мы сделали анализ стоимости наших средств размещения и провели анализ темпов роста цен ежегодных, которые у нас так или иначе имеют место в Сочи, и приняли решение, что 10 рублей — это оптимальная сумма, которая сильно на решение не повлияет», — цитирует телеканал «Вести-Сочи» слова начальника городского управления курортного дела и туризма Сергея Домората.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о введении курортного сбора президент РФ Владимир Путин подписал в июле 2017 года. Эксперимент будет реализован в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях до 31 декабря 2022 года. Взимать курортный сбор начнут не ранее 1 мая 2018 года. В первый год сумма сбора не будет превышать 50 рублей в сутки. В дальнейшем она может быть увеличена до 100 рублей. В 2018 году 70% собранных средств будет направляться в бюджеты муниципальных образований, 30% — в региональную казну. Затем все 100% средств будут оставаться в муниципалитетах.

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Что касается Краснодарского края, то, по заявлению губернатора региона Вениамина Кондратьева, курортный сбор Кубани был нужен ещё десять лет назад.

Добавим, что за восемь месяцев 2018 года с помощью курортного сбора в Сочи планируют собрать около 160 млн рублей. Все полученные средства сначала поступят в краевую казну, а затем вернутся обратно на курорт для развития городской инфраструктуры. Список гостиниц, отелей и санаториев Сочи, где будут взимать курортный сбор, уже готов. В него вошли почти 2 тысячи объектов.