Санкт-Петербург, 28 сентября, 2017, 09:09 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга заявили, что себестоимость проезда в городском общественном транспорте заметно превышает размер действующих тарифов. Однако подтвердили, что в ближайшее время повышения тарифов на проезд не будет, и предложили транспортным предприятиям поискать внутренние резервы.

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Как стало известно по итогам совещания в Смольном по вопросу установления тарифов на перевозки наземным пассажирским транспортом и метрополитеном, исходя из расчетов комитета по тарифам, себестоимость проезда в петербургском метрополитене составляет 51,11 рубля за поездку, в троллейбусе и трамвае — 43,71 рубля за поездку, в автобусе — 42,59 рубля за поездку.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года тарифы на общественный транспорт в Петербурге выросли в среднем на 30%. Это стало самым крупным повышением тарифов на транспорт за последние несколько лет. Жетон на метро с 1 января 2017 года подорожал до 45 рублей, поездка в наземном транспорте — до 40 рублей. Стоимость льготных проездных билетов также увеличилась, но меньше, чем тариф на разовый проезд.

При этом губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко принял решение на 2018 год сохранить уровень тарифов, действующих в 2017 году. Исходя из этого, рассчитан объем бюджетной субсидии пассажирским перевозчикам.

Как отметили 27 сентября в аппарате вице-губернатора Игоря Албина, на перевозку пассажиров городским общественным транспортом на 2017 год предусмотрены ассигнования в размере 27,958 млрд. рублей, в том числе коммерческим перевозчикам — 2,508 млрд. рублей. Плановая цифра на 2018 год — 29,919 млрд рублей, в том числе коммерческим перевозчикам — 2,684 млрд рублей.

При этом у транспортных госпредприятий остаются непокрытыми субсидиями расходы на общую сумму, превышающую 4 млрд рублей. В то же время планируется сэкономить 710 млн рублей за счет сокращения расходов в рамках конкурсных процедур, повышения энергоэффективности, оптимизации затрат и управления издержками в транспортных ГУПах.

Вице-губернатор Игорь Албин дал понять транспортникам, что дополнительные средства из городского бюджета могут быть выделены только на обеспечение задач транспортной безопасности и обновление подвижного состава. Другие же расходы транспортных предприятий могут расти только за счет внутренних резервов.

С 1 января 2018 года решено перевести ГУП «Петербургский метрополитен», СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и СПб ГУП «Горэлектротранс» на методику получения субсидий из расчета количества перевезенных пассажиров, а не по объёмам транспортной работы.

«Предприятия, получающие субсидии из бюджета, должны бороться за пассажира, а не за «транспортную работу». Прирост затрат по отрасли целесообразно направлять на прирост пассажиропотока и повышение эффективности операционных затрат транспортников. Тогда в условиях сдерживания тарифов мы сможем обеспечить положительную экономику и сохранять качество обслуживания пассажиров», — сказал Игорь Албин.

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Как сообщало ИА REGNUM, доходы петербургского бюджета в следующем году составят 538,6 млрд рублей, расходы — 587,5 млрд рублей, дефицит бюджета — 48,9 млрд рублей.

Рост субсидий транспортным предприятиям увеличится почти на 32%, или на 10 млрд рублей, достигнув общей суммы в 38 млрд рублей. Из них 18 млрд рублей уйдут ГУП «Петербургский метрополитен», около 8 млрд рублей — «Пассажиравтотрансу», 8,2 млрд рублей — «Горэлектрортрансу».

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Глава комитета финансов Смольного Алексей Корабельников ранее подтвердил намерение Смольного оставить цены на проезд на общественном транспорте на прежнем уровне. «Это решение дорогое, но оно было принято, и город на это идет», — заметил чиновник.