Москва, 28 сентября, 2017, 09:07 — ИА Регнум. Нефть не смогла вырасти 27 сентября. Котировки Brent лишь ненадолго заглянули за пределы отметки $58, отметившись на внутридневном минимуме $57,25 и завершив торги вблизи нижней границы диапазона, заявил корреспонденту ИА REGNUM региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. По итогам дня актив потерял в цене еще 1,5%.

Добыча сланцевой нефти

«В целом настроения на рынке черного золота остаются позитивными, и актив пока остается в русле бычьего рынка. Нефть готова расти и дальше, но недавнее ралли отняло у покупателей много сил — только за понедельник цены пробили два психологических барьера и выросли за день на целых 4%», — отметил Салас.

По его мнению, в отсутствие явных негативных сигналов по-прежнему ожидается возобновления подъема котировок при первом удобном случае.

«За текущей динамикой Brent прежде всего стоит банальная техническая коррекция, сменившая агрессивное ралли. И, по крайней мере, пока целостность уровня $57 не нарушена, в краткосрочной перспективе есть шанс на оживление покупателей. Учитывая сдвиг фундаментальных факторов рынка в лучшую сторону, покупки актива на падениях выглядят актуальными», — пояснил эксперт.

Среди других факторов, сдерживающих нефть, можно отметить укрепление доллара. Валюта уверенно растет с начала недели на фоне роста ожиданий повышения ставки в декабре. Это ограничивает восходящий потенциал Brent.

Невпечатляющей оказалась и статистика из США — запасы сократились на 1,8 млн баррелей против прогноза роста на 3 млн, но картину подпортило увеличение запасов бензина, слишком стремительное восстановление загрузки НПЗ и рост добычи углеводородов на 0,4%, — привел цифры Салас.

«Ключевым уровнем в ближайшей перспективе для Brent служит отметка $57. В начале этого года данная область неоднократно выступала в роли сильного сопротивления, и теперь может послужить не менее прочной поддержкой, от которой возобновится движение на север при условии, что на рынок не поступит выраженных негативных сигналов», — считает эксперт.

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