Москва, 28 сентября, 2017, 08:55 — ИА Регнум. В ходе торгов 27 сентября рубль в моменте обновил девятидневный минимум, но по итогам невнятных внутридневных колебаний сократил потери, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Тем не менее, доллару, который коснулся отметки 58,33 рубля, закрылся над уровнем 58 рублей. Пара евро/рубль также финишировала с небольшим повышением, на отметке 68,25 рубля.

По его мнению, российская валюта не имела возможности реализовать потенциал роста по нескольким причинам.

«Главным сдерживающим фактором послужила неспособность котировок нефти развить восходящую коррекцию. Brent не впечатлилась данными минэнерго США, которые отразили падение запасов и рост добычи. Во-вторых, немалое влияние оказывает сильный доллар, который на международном валютном рынке достиг более чем 1-месячных максимумов на «ястребином» настрое ФРС и обнародовании амбициозного плата налоговой реформы президентом Трампом. Также рубль лишился поддержки в виде налогового периода, хотя в этот раз ее особенно и не ощутил», — пояснил Игорь Ковалев.

Далее динамика рубля также будет зависеть от поведения нефти и доллара. Brent, по сути, готова к коррекции, но на данном этапе актив уже отыграл основной позитив и нуждается в свежей подпитке. Таковой пока не предвидится, отметил он.

Так что максимум, на что здесь можно рассчитывать — это, пожалуй, технический откат, который может оказаться довольно скромным ввиду отсутствия катализаторов.

«Что же касается доллара, здесь многое будет зависеть от статистики и тона спикеров ФРС. Если данные по ВВП не разочаруют, валюта продолжит укрепление, но более умеренными темпами, чем в предыдущие дни. Таким образом, в краткосрочной перспективе рубль, скорее всего, будет консолидироваться с нисходящим уклоном», — считает эксперт.

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