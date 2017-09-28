Пекин, 28 сентября, 2017, 08:32 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, по состоянию на 28 сентября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6285 юаня за доллар. Таким образом, национальная валюта КНР продолжила цепочку ослаблений, вплотную приблизившись к отметке 6,63 юаня за американский доллар.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Эксперты прогнозируют дальнейшее укрепление американской валюты. Западные и китайские аналитики сошлись во мнении, что юань продолжит стремительно дешеветь после резкого скачка курса, зарегистрированного в конце августа — начале сентября, пишет «Чжунго жибао».

Аналитики из США считают, что уже к концу октября паритетный курс закрепится на уровне 6,7 юаня за доллар, однако китайские специалисты не согласны с данным прогнозом. По их мнению, доллару потребуется гораздо больше времени для достижения данной отметки. По подсчетам китайских экономистов, это произойдет не ранее начала декабря текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 27 сентября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6192 юаня за доллар. Таким образом, юань продолжил цепочку ослаблений, подешевев еще на 116 базисных пунктов.