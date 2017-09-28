Горно-Алтайск, 28 сентября, 2017, 08:28 — ИА Регнум. В Горно-Алтайске состоялась конференция местного отделения «Единой России», где обсуждались итоги состоявшихся 10 сентября выборов в городской совет депутатов и состоялось выдвижение кандидата на пост мэра, который будет избран 29 сентября из числа депутатов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По итогам выборов единороссы одержали победу во всех десяти одномандатных округах, а также получили шесть мандатов по партийным спискам. Еще пять мандатов распределены между КПРФ, ЛДПР, «Родиной» и «Справедливой Россией». Таким образом, «Единая Россия» фактически контролирует горсовет и при солидарном голосовании фракции способна провести любое решение.

На конференции два политика были выдвинуты в качестве кандидатов на пост мэра — спикер горсовета прошлого созыва Юрий Нечаев и главный редактор муниципальной газеты «Вестник Горно-Алтайска» Алексей Ивашкин. Делегаты большинством голосов поддержали кандидатуру Нечаева.

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Отметим, что в Горно-Алтайске впервые будут реализованы положения обновленного законодательства о местном самоуправлении — мэр города будет избираться из числа депутатов и возглавлять городской совет, а администрацией будет руководить сити-менеджер, которого назначит специальная комиссия по результатам конкурса.

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Отметим, что, по утверждению местных СМИ, никаких неожиданностей при определении кандидата на пост мэра не возникло — Юрия Нечаева поддерживало республиканское руководство «Единой России» и глава Республики Алтай Александр Бердников. Вряд ли возникнут проблемы и с назначением сити-менеджера — согласованной кандидатурой является первый вице-мэр Ольга Сафронова.

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Добавим, что все эти процессы знаменуют собой окончание эпохи Виктора Облогина — этот чиновник руководил городом с начала 90-х годов, а в прошлом году стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблениях, был отстранен от должности и помещен под домашний арест. Суд над градоначальником еще продолжается.