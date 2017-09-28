Число долларовых миллионеров в 2016 году увеличилось до 16,5 млн
Париж, 28 сентября, 2017, 08:31 — ИА Регнум. В 2016 году по всему миру насчитывалось 16,5 млн человек, доходы которых превысили отметку миллион долларов, пишет 27 сентября Die Presse.
Об этом говорит отчет одной из крупнейших в мире консалтинговых компаний в сфере менеджмента и информационных технологий Capgemini, штаб-квартира которой находится в Париже.
Число миллионеров в 2016 году составило на 7,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Их совокупное богатство умножилось на 8,2% до $63,5 трлн.
Исследователи полагают, что к 2025 году этот показатель может вырасти до $100 трлн.
На первом месте по количеству миллионеров стоят США, на втором — Япония, на третьем — Германия, где проживает 1,28 млн частных инвесторов, доход каждого из которых составляет более одного млн долларов.
В Китае в 2016 году насчитывалось 1,13 млн долларовых миллионеров.
Согласно отчету Capgemini, 31,1% всех денег долларовых миллионеров по всему миру вложены в акции, 27,3% находятся в наличном обороте.