Париж, 28 сентября, 2017, 08:31 — ИА Регнум. В 2016 году по всему миру насчитывалось 16,5 млн человек, доходы которых превысили отметку миллион долларов, пишет 27 сентября Die Presse.

Виктор Дюбрей. Бочки денег.1897

Об этом говорит отчет одной из крупнейших в мире консалтинговых компаний в сфере менеджмента и информационных технологий Capgemini, штаб-квартира которой находится в Париже.

Число миллионеров в 2016 году составило на 7,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Их совокупное богатство умножилось на 8,2% до $63,5 трлн.

Исследователи полагают, что к 2025 году этот показатель может вырасти до $100 трлн.

На первом месте по количеству миллионеров стоят США, на втором — Япония, на третьем — Германия, где проживает 1,28 млн частных инвесторов, доход каждого из которых составляет более одного млн долларов.

В Китае в 2016 году насчитывалось 1,13 млн долларовых миллионеров.

Согласно отчету Capgemini, 31,1% всех денег долларовых миллионеров по всему миру вложены в акции, 27,3% находятся в наличном обороте.