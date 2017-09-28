Новороссийск, Краснодарский край, 28 сентября, 2017, 08:17 — ИА Регнум. В Новороссийске Краснодарского края сильный северо-восточный ветер опрокинул несколько остановочных комплексов. Кроме того, порывами ветра, сила которых на Шесхаресе достигала 32 метров в секунду, повален почти десяток деревьев. Последствия разгула стихии уже устраняют, передает ИА REGNUM 28 сентября.

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Как отметили в мэрии города, 27 сентября непогода не стала причиной ни коммунальных, ни техногенных аварий. Также обошлось без пострадавших.

«От сильного ветра частично пострадала инфраструктура пляжей. Ущерб нанесен строящимся объектам. На строящемся спортивном комплексе в Алексино разрушена кровля, на ряде строек частично разрушено ограждение», — уточнили в горадминистрации.

А вот по информации заместителя главы города Александра Служалого на утро 28 сентября, аварийные бригады оперативно устраняют аварии на электрических сетях. Есть факты повторных порывов на одном и том же участке линий. Всего ветром повалено 38 деревьев. В настоящее время остановочные комплексы уже возвращены на место, а коммунальные службы убирают поваленные деревья и сухие ветки с дорог, чтобы не затруднять движение автотранспорта. Однако всех водителей, по возможности, просят не выезжать в ближайшее время в город на личном автотранспорте.

О надвигающейся непогоде горожан предупредили ещё днём 27 сентября. Об урагане население оповестили включением сирен, а также по всем каналам связи. Все службы были переведены в режим повышенной готовности, а морской порт работал по штормовому предупреждению.

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Меры безопасности были приняты в школах и дошкольных учреждениях, графики работ учебных учреждений и ДОУ были скорректированы.

Из-за опасности сильного бокового ветра было ограничено движение большегрузных автомобилей в сторону Геленджика. Одна из фур все-таки завалилась на бок. На выложенном очевидцами в сеть видео видно, как спасатели поднимают завалившийся на бок автомобиль, но от порыва ветра он снова падает.

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Уже сегодня, 28 сентября, пользователи соцсетей интересуются у тех, кто уже вышел на улицу, что же лучше надеть. Советы в основном одни: теплую куртку и желательно с капюшоном, а вместо юбки штаны. При этом одежда не должна сковывать движения, чтобы «уворачиваться от летящего мусора и резво хвататься за всё, что придётся». Некоторые родители задумываются о том, чтобы не водить ребенка в школу в такую непогоду.

Добавим, что, по прогнозу синоптиков, сильный северо-восточный ветер в порывах 30−33 м/с, а также возможный ураган силой 35 м/с в Новороссийске сохранится и 28 сентября. Экстренное предупреждение от МЧС будет действовать до конца суток.

Неспокойно и в Сочи. Здесь синоптики предупредили о возможности формирования смерчей над морем. Такая опасность существует на участке Магри — Веселое.

Также до конца сегодняшнего дня на территории курорта прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с. Предупредили горожан и о возможных резких подъемах уровня воды на малых водотоках, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селей.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта соблюдать необходимые меры предосторожности, воздержаться от выходов в горы, отдыха у воды.

Однако это ещё не все напасти. Утром 28 сентября у берегов города-курорта произошёл слабый подземный толчок. Его магнитуда в эпицентре в 15 км от поселка Лазаревское на глубине 2 км составила 3,6. По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщения о толчке были единичные, пострадавших и разрушений нет. Однако местные жители эти толчки ощутили.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине лета Новороссийск пострадал от сильного ливня. За день 20 июля в городе выпало более 20 мм осадков. Это почти половина месячной нормы. В муниципалитете был введён режим повышенной готовности.