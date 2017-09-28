Новосибирск, 28 сентября, 2017, 08:07 — ИА Регнум. Сибирское отделение Российской академии наук возглавил академик Валентин Пармон. В первом туре голосования на общем собрании Сибирского отделения РАН он получил большинство голосов. Валентин Пармон утверждён в должности нового председателя СО РАН общим собранием Российской академии наук сегодня, 28 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Brücke-Osteuropa Сибирское отделение Российской академии наук

«Наибольшее количество голосов ― 78 из 151 ― набрал научный руководитель Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН академик Валентин Пармон. Его ближайший конкурент, академик Сергей Алексеенко, получил 55 голосов, академики Валерий Верниковский и Игорь Бычков ― десять и семь соответственно», — приводитрезультаты голосования издание СО РАН «Наука в Сибири».

Отметим, что 29 сентября общее собрание СО РАН изберёт заместителей председателя и главного учёного секретаря отделения, новый состав президиума и руководство Объединенных учёных советов по направлениям наук.

69-летний Валентин Пармон с 1977 года работает в Институте катализа им. Г. К. Борескова СО РАН. До избрания председателем СО РАН был научным руководителем Института катализа СО РАН. Он является автором и соавтором более 800 научных работ, семи монографий, семи учебников для вузов, обладателем более 100 авторских свидетельств и патентов.

Ранее свои полномочия в связи с окончанием срока работы сложил прежний председатель СО РАН Александр Асеев. Уходя, Асеев посчитал своим долгом сказать «об угрозе, нависшей над Российской академией наук и ее Сибирским отделением из-за непродуманных и катастрофических для Академии реформ 2013 года».

«Ярче всего эта угроза проявилась в срыве мартовского Общего собрания РАН, что было следующим преднамеренным и наспех подготовленным шагом «реформаторов» по продолжению разрушительных реформ и недопущению переизбрания президентом РАН выдающегося ученого и организатора науки академика Владимира Фортова. (…) С сожалением должен констатировать, что годы навязанных Академии преобразований привели к расколу в академическом сообществе, и некоторые наши коллеги приняли активное участие в этой недостойной для академического сообщества кампании, в том числе члены Сибирского отделения РАН», — отметил Асеев в своём обращении 18 сентября 2017 года.

Он призвал коллег «проявить выдержку, мудрость, ответственное отношение к делу и не допустить принятия на общих собраниях РАН и СО РАН решений, наносящих ущерб созданной десятилетиями упорного труда наших великих предшественников и эффективно работающей системе Российской академии наук и её Сибирского отделения».

Асеев также оценил программы тогда ещё претендентов на пост председателя Сибирского отделения РАН на период 2017—2022 годов и не согласился с основными тезисами программы академика Пармона «по реализации на базе СО РАН новой модели управления наукой и по созданию интегрированного научного центра федерального значения на базе Новосибирского научного центра».

«Считаю, что для развития академической науки нужны решения по насыщению наших институтов современным оборудованием, развитию их инфраструктуры, материальной поддержке высококвалифицированных кадров, а не бесплодные бюрократические игры по изменению системы управления», — сказал Александр Асеев, обращение которого есть на сайте издания «Наука в Сибири».

Председателем СО РАН Александр Асеев был два срока.

Отметим, что ранее и у РАН появился новый президент. Как сообщало ИА REGNUM, во втором туре выборов президента Российской академии наука победил академик Александр Сергеев.

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На пост президента РАН претендовали пять академиков: Евгений Каблов, Геннадий Красников,Роберт Нигматулин, Владислав Панченко и Александр Сергеев. Никто из них в первом туре не смог набрать простое большинство. Во второй тур вышли двое набравших наибольшее число голосов — Нигматулин и Сергеев. В итоге Сергеев набрал 1045 голосов членов академии, Нигматулин — только 412. На данный момент Академия наук насчитывает 2035 членов. В голосовании принимали участие 1485.