Вашингтон, 28 сентября, 2017, 07:57 — ИА Регнум. Хью Хефнер, основатель журнала Playboy, скончался на 92-м году жизни в ночь на 27 сентября, сообщается на официальной странице журнала в Twitter.

Скришот страницы zvezdi.ru Хью Марстон Хефнер

«Хью М. Хефнер, икона Америки, представивший журнал Playboy миру и превративший компанию в один из самых узнаваемых мировых брендов в истории, мирно ушел из жизни сегодня в результате естественных причин в своем доме, особняке Playboy, в окружении родных и близких», — подтвердил представитель Playboy Enterprises в заявлении журналу People.

Биография

Хефнер родился в 1926 году в семье бухгалтера и учительницы протестантского вероисповедания. В 1944 году он окончил среднюю школу и пошел на военную службу в качестве корреспондента.

В дальнейшем он работал в журнале Esquire, где у него появилась идея создать собственный журнал.

Хефнер основал Playboy в 1953 году, вложив 600 долларов из своих сбережений и 10 тыс. долларов инвестиций. На обложке первого номера, который вышел в декабре, была изображена Мэрилин Монро.

Около года назад СМИ передавали сообщения о болезни Хефнера. Основатель журнала опроверг эту информацию.

«Хотелось бы, чтобы таблоиды проинформировали меня немного раньше, что я болен. Я тогда отменил бы планы на выходные», — писал он в своем Twitter.