Вашингтон, 28 сентября, 2017, 07:16 — ИА Регнум. В США на 92-м году жизни скончался бизнесмен Хью Марстон Хефнер, основавший в 1953 году журнал Playboy. Об этом сообщает телеканал CNBC на странице в соцсети Twitter.

Скришот страницы thestandard.com.hk Хью Марстон Хефнер

«Основатель журнала Playboy Хью Хефнер умер в возрасте 91 года», — говорится в сообщении.

Причины смерти пожилого человека пока неизвестны. Информация подтверждена также издательским домом Playboy Enterprises.

Журнал Playboy — один из самых известных в мире брендов. Первый номер издания вышел в 1953 году.