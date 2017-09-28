Якутск, 28 сентября, 2017, 07:18 — ИА Регнум. Майские указы президента РФ Владимира Путина в части повышения заработной платы работникам бюджетных организаций, в том числе врачам и учителям, фактически не выполнили, а показатели достигнуты за счёт сокращения штатной численности работников. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов, комментируя принятие решения о выделении субъектам РФ 80 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам в 2018 году на 4%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

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«Четыре процента — это мизер, и он будет нивелирован инфляцией», — уверен эксперт.

Он также подчеркнул, что майские указы президента России по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы, к примеру, учителям, преподавателям, научным сотрудникам и медикам, на самом деле оказались невыполненными из-за отсутствия на это средств в регионах, а также недофинансирования со стороны Министерства образования и науки и Министерства здравоохранения России. Юрий Данилов обратил внимание на то, что, как выявила Счётная палата, объёмы недофинансирования этими министерствами составляют миллиарды рублей.

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«Для формального исполнения указов на местах происходят сокращения штатной численности работников, а также перевод их на неполную ставку. В итоге на бумаге получается красиво, а на деле возрастает число безработных специалистов», — также отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, индексация заработной платы работникам бюджетной сферы с 2018 года произойдет за счет средств федерального бюджета, заявил глава Минфина Антон Силуанов 27 сентября. Он назвал повышение заработной платы бюджетникам одной из главных задач правительства для выполнения майских указов президента, поставленных в 2012 году.

О том, что зарплаты не охваченных майскими указами бюджетников будут индексировать на 4% три года подряд, ранее писала газета «Коммерсантъ».