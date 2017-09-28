Москва, 28 сентября, 2017, 06:38 — ИА Регнум. ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Манчестер Юнайтед» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:4.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Манкунианцы вышли вперёд уже на четвёртой минуте матча. Подачу с фланга замкнул нападающий Ромелу Лукаку.

На 18-й минуте в штрафной ЦСКА упал Генрих Мхитарян, за что шведский арбитр Юнас Эрикссон назначил пенальти. Антони Марсьяль уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

На 26-й минуте Ромелу Лукаку сделал дубль после грубой ошибки Василия Березуцкого, а на 57-й минуте Мхитарян забил четвёртый гол «МЮ».

ЦСКА удалось забить «гол престижа» на 90-й минуте матча. Отличился вышедший на замену полузащитник Константин Кучаев.

Таким образом, после двух туров «МЮ» набрал шесть очков. В активе ЦСКА по-прежнему три очка.

Следующий матч ЦСКА проведёт в Москве против швейцарского «Базеля».