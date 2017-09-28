ООН: Число беженцев рохинджа может возрасти до 700 тысяч
Нейпьидо, 28 сентября, 2017, 06:24 — ИА Регнум. Число мусульманских беженцев рохинджа из Мьянмы может возрасти до 700 тыс., пишет 27 сентября Die Tagesschau, ссылаясь на данные ООН.
Правительство Мьянмы, как сообщает ООН, «пошло на первый шаг»: сотрудники организации смогут получить доступ в мьянманский штат Ракхайн, где проживает религиозное меньшинство рохинджа, чтобы оказать всем пострадавшим гуманитарную помощь.
На сегодняшний день уже около 480 тыс. рохинджа бежали из штата Ракхайн в соседний Бангладеш. ООН обвиняет буддийское правительство Мьянмы в этнических чистках против мусульман и с конца августа 2017 году требовала доступа на территорию, где они проживают.
Правозащитная организация Amnesty International призывает Совбез ООН наложить эмбарго на поставку оружия в Мьянму, считая, что оно может быть использовано против рохинджа.
Как сообщало ИА REGNUM , нынешний виток напряженности произошел после того, как 25 августа боевики «Араканской армии спасения рохинджа», организации, признанной в Мьянме террористической, осуществили ряд нападений на правительственные блокпосты, в результате чего погибли десятки человек.
В ответ на это войска Мьянмы начали операцию, ставшую причиной бегства в соседний Бангладеш сотен тысяч человек, 65% из которых — дети.