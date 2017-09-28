Нейпьидо, 28 сентября, 2017, 06:24 — ИА Регнум. Число мусульманских беженцев рохинджа из Мьянмы может возрасти до 700 тыс., пишет 27 сентября Die Tagesschau, ссылаясь на данные ООН.

Foreign and Commonwealth Office Народ рохинджа

Правительство Мьянмы, как сообщает ООН, «пошло на первый шаг»: сотрудники организации смогут получить доступ в мьянманский штат Ракхайн, где проживает религиозное меньшинство рохинджа, чтобы оказать всем пострадавшим гуманитарную помощь.

На сегодняшний день уже около 480 тыс. рохинджа бежали из штата Ракхайн в соседний Бангладеш. ООН обвиняет буддийское правительство Мьянмы в этнических чистках против мусульман и с конца августа 2017 году требовала доступа на территорию, где они проживают.

Правозащитная организация Amnesty International призывает Совбез ООН наложить эмбарго на поставку оружия в Мьянму, считая, что оно может быть использовано против рохинджа.

Как сообщало ИА REGNUM , нынешний виток напряженности произошел после того, как 25 августа боевики «Араканской армии спасения рохинджа», организации, признанной в Мьянме террористической, осуществили ряд нападений на правительственные блокпосты, в результате чего погибли десятки человек.

В ответ на это войска Мьянмы начали операцию, ставшую причиной бегства в соседний Бангладеш сотен тысяч человек, 65% из которых — дети.