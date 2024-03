Вашингтон, 28 сентября, 2017, 05:47 — ИА Регнум. Обвинения американского президента Дональда Трампа в адрес Facebook несправедливы, сообщил создатель соцсети Марк Цукерберг в своем паблике.

«Я хочу ответить на твиты президента Трампа этим утром, утверждая, что Facebook всегда был против него, — написал Цукерберг. — Каждый день я работаю, чтобы объединить людей и создать сообщество для всех».

Цукерберг подчеркнул, что его компания надеется «дать всем людям голос и создать платформу для всех идей».

«Трамп говорит, что Facebook против него. Либералы говорят, что мы помогли Трампу. Обе стороны расстроены идеями и содержанием, которые им не нравятся, — отметил он. — Вот как выглядит платформа для всех идей».

Цукерберг отметил, что после выборов президент США в 2016 году сделал заявление о возможной дезинформации на Facebook. Он обещал продолжать работать над тем, чтобы «обеспечить честность свободных и справедливых выборов во всем мире и обеспечить, чтобы наше сообщество было платформой для всех идей и силы для демократии».

Напомним, 27 сентября Трамп обвинил газеты The New York Times и The Washington Post и Facebook в заговоре против него. В Twitter он написал:

«Facebook всегда был против Трампа. Соцсети всегда были против Трампа, отсюда и фейковые новости. New York Times (извинилась) и Washington Post были против Трампа. Сговор?»

После этого американский президент написал, что за него — американцы. Ни один президент, отмечает он, не достиг того, что удалось сделать команде Трампа за первые девять месяцев.

