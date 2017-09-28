Пекин, 28 сентября, 2017, 05:31 — ИА Регнум. Ядерные испытания КНДР пока не стали причиной извержения горы Чанбайшань — вулкана вблизи китайско-северокорейской границы, однако этого нельзя исключать в будущем, сообщает 27 сентября газета Global Times.

Bdpmax Кратерное озеро на Чанбайшане

По мнению китайских экспертов, проводимые сейчас Северной Кореей ядерные испытания неспособны повлиять на активность вулканов.

«Гора Чанбайшань находится в стабильном состоянии, что говорит о неспособности внешних факторов спровоцировать извержение», — заявил эксперт в области вулканологии и геологии Китайской сейсмической администрации Сюй Цзяодун.

«Тем не менее ядерные испытания становятся все сильнее. Испытания начала сентября вызвали землетрясение магнитудой выше шести. Если испытания вызовут землетрясения магнитудой семь, это может повлиять на вулканическую активность», — заявил Сюй, добавив, что «еще более сильные ядерные испытания в ситуации нестабильности вулкана могут быть опасными».

Он также добавил, что вулкан Чанбайшань не так часто переходит в нестабильную фазу. Так, с 1999 года единственным периодом нестабильности были 2002−2006 годы.

Напомним, что вулкан Чанбайшань является самым активным и самым опасным вулканом в Китае. Он расположен на границе между КНР и КНДР, достигая высоты 2744 м. На вершине горы расположено Небесное озеро, откуда берет свое начало река Сунгари. Кроме того, вокруг вулкана по обе стороны границы расположен международный биосферный заповедник. В связи с этим извержение вулкана может стать серьезной экологической катастрофой.