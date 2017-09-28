Владивосток, 28 сентября, 2017, 05:28 — ИА Регнум. В Приморском крае пограничники задержали грузовик, в котором контрабандисты пытались вывезти крупную партию редких объектов флоры и фауны стоимостью в 7 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили Пограничного управлении ФСБ РФ по Приморскому краю.

Роман Литвинцев Бивень мамонта

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По данным ведомства, пограничники обнаружили под обшивкой прицепа грузовика за рефрижераторной установкой 8 спрятанных бивней мамонта, 6 бивней моржа, 57 мешков сушёного трепанга и мешок с чагой.

В настоящее время биоресурсы переданы в центр «Амурский тигр». Предварительно сообщается, что стоимость найденной в грузовике контрабанды, следовавшей в Китайскую Народную Республику, составляет не менее 7 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2017 года при ремонте дороги в посёлке Майский Пермского края был обнаружен фрагмент бивня мамонта. Кости древнего животного вытащили из-под земли ковшом экскаватора. Находку передали в музей.