* ИГ — запрещённая в России организация

Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2017, 05:16 — ИА Регнум. Приоритеты Вашингтона в сирийском конфликте подверглись трансформации: появилась более актуальная цель, чем ликвидация террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, выступая в неправительственной организации «Азиатское общество».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американское участие

«Сегодня мне кажется, что приоритеты изменились и для властей США важнее не дать сирийскому правительству взять под контроль границу с Ираком, чем победить ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил Зариф.

В свою очередь Тегеран в Сирии нацелен исключительно на ликвидацию терроризма, и в частности — ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Судя по разговору с президентом России Владимиром Путиным, Москва ставит перед собой задачу мирного урегулирования в этом регионе.

Что касается Вашингтона, то такой уверенности у Тегерана нет. Как и в том, что мирного решения вопроса желают американские союзники в Сирии. Во всяком случае, такой вывод напрашивается в связи с последними действиями США.

Напомним, 27 сентября так называемая антитеррористическая коалиция во главе с США применила в жилом районе на территории провинции Дейр эз-Зор (Сирия) химическое оружие — запрещенные международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября командующий Корпусом Стражей Исламской Революции Мохаммад Али Джафари обещал, что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет ликвидирована через два месяца.

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