Пекин, 28 сентября, 2017, 05:11 — ИА Регнум. Материковый Китай решительно отрицает «независимость Тайваня» в любой форме и никогда не позволит трагедии прошлого повториться вновь, передает 27 сентября газета Global Times.

DrRandomFactor Китай и Тайвань

Пресс-секретарь Управления по делам Тайваня при Госсовете КНР МаСяогуан таким образом отреагировал на высказывания тайваньского премьера Уильяма Лая, который заявил, что Тайвань «является независимым и суверенным государством».

«Люди, которые делят Китай будут страдать на своей собственной земле», — заявил Ма, добавив, что Тайвань никогда не был страной и никогда ею не станет, оставаясь неотделимой частью Китая.

Он также заявил, что материковый Китай всегда проводил содержательную и прозрачную политику в отношение Тайваня, добавляя, что только отказ от идеи «независимости Тайваня» может послужить инструментом разрешения всех противоречий.

Напомним, что и Китай, и Тайвань заявляют о своей приверженности идеям Консенсуса 1992 года, где провозглашается принцип «одного Китая». Однако, каждая из сторон трактует его по-своему, утверждая, что Китай должен объединиться именно под её началом.