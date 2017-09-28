Рамалла , 28 сентября, 2017, 05:26 — ИА Регнум. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) приняла Палестину и Соломоновы острова в число полноправных членов, пишет 27 сентября Der Spiegel.

Nestor2016 Эмблема Интерпола

За это проголосовали около 75% делегатов стран—участниц организации в ходе ежегодного заседания Интерпол в Пекине. Таким образом, в настоящее время она насчитывает 192 члена.

Об этом представители организации заявили на своей странице в Twitter.

Сообщается, что Израиль и США пытались предотвратить членство Палестины в организации.

В Тель-Авиве опасаются, что благодаря членству в Интерпол Палестина сможет получать ордера на аресты политиков из Израиля.