Интерпол принял в свои ряды Палестину и Соломоновы острова
Рамалла , 28 сентября, 2017, 05:26 — ИА Регнум. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) приняла Палестину и Соломоновы острова в число полноправных членов, пишет 27 сентября Der Spiegel.
Nestor2016
Эмблема Интерпола
За это проголосовали около 75% делегатов стран—участниц организации в ходе ежегодного заседания Интерпол в Пекине. Таким образом, в настоящее время она насчитывает 192 члена.
Об этом представители организации заявили на своей странице в Twitter.
Сообщается, что Израиль и США пытались предотвратить членство Палестины в организации.
В Тель-Авиве опасаются, что благодаря членству в Интерпол Палестина сможет получать ордера на аресты политиков из Израиля.