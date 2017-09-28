Пекин, 28 сентября, 2017, 04:53 — ИА Регнум. Визит госсекретарь США Рекса Тиллерсона в Китай 30 сентября станет подготовкой к предстоящему визиту президента США Дональда Трампа, передает агентство «Синьхуа».

White House Рекс Тилерсон

По словам пресс-секретаря МИД КНР Лу Кана, стороны обменяются взглядами на двусторонние отношения, предстоящий государственный визит президента США Дональда Трампа и ключевые международные и региональные проблемы.

«С момента первой встречи на ранчо американского президента в Мар-а-Лаго в апреле, лидеры государств, а также госслужащие на всех уровнях продолжают поддерживать тесное взаимодействие», — отметил Лу.

По его словам, частые встречи политических деятелей двух стран на высоком уровне отражают нормальные отношения между государствами, а такого рода взаимодействие выгодно для дальнейшего развития двусторонних отношений.

«Наращиваемое сотрудничество не только приносит выгоды двум странам и их народам, но также идет в ладу с интересами всего мира», — завил Лу, добавив, что Китай намерен сотрудничать с США в рамках подготовки визита Трампа.

Напомним, что на конец 2017 года запланирован визит президента США Дональда Трампа в Поднебесную. Точная дата визита пока неизвестна, однако, очевидно, что будут затронуты острейшие темы вроде «торговых войн» и конфликта вокруг Корейского полуострова.