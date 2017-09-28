Казань, 28 сентября, 2017, 04:58 — ИА Регнум. При проверке МКУ «Дирекция по конкурентной политике и закупкам города Казани» были обнаружены нарушения на сумму свыше 26,1 млн рублей. Среди них неэффективное использование средств бюджета на 105,2 тыс. рублей — необоснованные авансы поставщикам и расходы на обучение впоследствии уволенных сотрудников, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отчёт Контрольно-счётной палаты Казани.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Проверка проводилась с целью оценки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных учреждению за 2014−2016 годы и истекший период 2017 года.

Общая сумма выявленных нарушений процедур закупок составила 718,5 тыс. рублей. В частности, аудиторы обнаружили нарушения ведения реестра закупок, проведённых без заключения муниципальных контрактов, неприменение штрафных санкций к поставщикам, нарушающим сроки исполнения работ по контрактам, а также то, что отдельные заключённые муниципальные контракты не содержали расчёта и обоснования цены контракта. Среди выявленного — нарушение существенных условий контрактов в части поставки товара, не предусмотренного контрактом, обнаружены факты расторжения муниципальных контрактов ранее фактического их исполнения.

«Основная масса нарушений связана с несоблюдением требований бюджетного законодательства (применение бюджетной классификации расходов), а также нарушениями порядка ведения бухгалтерского учёта и отчётности. Кроме того, выявлены отдельные факты в деятельности учреждения, которые противоречат установленным полномочиям (осуществляло деятельность, не предусмотренную действующим Уставом)», — отмечается в отчёте аудитора с уточнением, что в ходе проверки были приняты меры по устранению нарушений на общую сумму 423,7 тыс. рублей.

По результатам проверки материалы были переданы в прокуратуру Казани для принятия решения о привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности.