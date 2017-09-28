Владивосток, 28 сентября, 2017, 04:51 — ИА Регнум. В Приморском крае за последние два года увеличилось число выявленных фактов получения и дачи взяток в крупном размере. Более того, суммы этих взято выросли почти в 10 раз. Такое заявление сделал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции региональной прокуратур Василий Скорик, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

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В 2015 году было выявлено 11 случаев получения и дачи взяток в крупном и особо крупном размерах, а в 2016—2017 годах их количество выросло до 31. При этом суммы выявленных фактов взяточничества увеличились почти в 10 раз — с 339 тыс. рублей в 2015 году до 3 млн рублей в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Высшей школы экономики, число пациентов, дающих врачам взятки, за последние годы сократилось с 71,5% до 48,5%. По мнению депутата ГД РФ от Якутии Федота Тумусова, такая статистика говорит не о результатах борьбы с коррупцией в сфере медицины, а о безденежье российских граждан.