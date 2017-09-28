Вашингтон, 28 сентября, 2017, 04:49 — ИА Регнум. Полная ликвидация запасов химического оружия в США произойдет в 2023 году, сообщили в пресс-службе американского Государственного департамента.

Противогазы

Уточняется, что пока арсенал химического оружия находится в двух американских штатах — в Кентукки и в Колорадо.

Отметим, заявление Госдепа США сделано на фоне завершения полной ликвидации арсеналов в России — в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия. Соответствующую команду 27 сентября дал российский президент Владимир Путин, назвав происходящее историческим событием.

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Российский лидер отметил, что Вашингтон, в отличие от Москвы, не может говорить о соблюдении конвенции, поскольку три раза переносил ликвидацию запасов химоружия, ссылаясь на финансовые трудности.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября заместитель генерального директора технического секретариата Организации по запрещению химического оружия Хамид Али Рао согласился с оценкой российского президента: уничтожение химического оружия Россией — это действительно значимое событие.