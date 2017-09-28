Брюссель, 28 сентября, 2017, 04:39 — ИА Регнум. Еврокомиссия намерена продлить контроль на границах внутри Шенгенской зоны до трех лет, пишет 27 сентября Die Tagesschau.

Julien Harneis Лагерь беженцев

Наряду с Германией этого требовали Франция, Австрия, Дания и Норвегия, которые предлагали продлить срок до четырех лет.

Однако в Брюсселе отметили, что пограничный контроль внутри Шенгенской зоны не должен быть постоянной практикой, так как все же «свобода передвижения — одно из величайших достижений европейского пространства».

Напомним, Еврокомиссия еще весной 2017 года планировала отменить пограничный контроль, но по желанию стран, входящих в Шенген (22 страны ЕС, а также Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенштейн), он был продлен до 11 ноября.

Помимо продления контроля, Еврокомиссия пообещала выделить €500 млн в поддержку тех стран—членов ЕС, которые в течение ближайших двух лет разместят у себя около 50 тыс. беженцев из стран Северной Африки: Чада, Судана, Эфиопии и Нигера.