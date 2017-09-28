Петропавловск-Камчатский, 28 сентября, 2017, 04:24 — ИА Регнум. На Камчатке возбуждено уголовное дело по факту гибели 10-летней девочки, зацепившейся за верёвку, которая осталась от детской качели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевом следственном управлении СКР.

Качели

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Трагедия произошла 23 сентября на посадочной площадке аэропорта в селе Ачайваям. Ребёнок зацепился шеей за висевшую на дереве верёвку, оставшуюся там от бывшей детской качели.

Смерть 10-летней девочки наступила от асфиксии.

В настоящее время расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Устанавливается круг лиц, ответственных за безопасности при нахождении на территории посадочной площадки посторонних людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске 2 сентября на детской площадке возле одного из многоквартирных домов смертельную травму получил 8-летний мальчик. На ребёнка упала детская горка, которая длительное время находилась в аварийном состоянии.