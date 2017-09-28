Магадан, 28 сентября, 2017, 03:47 — ИА Регнум. В Магаданской области на смену «ВИМ-Авиа» могут прийти UTair, Nordwind и «Икар». Вернуться на региональный рынок перевозчикам предложил губернатор Владимир Печёный, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gleb Osokin — Russian AviaPhoto Team Самолёт авиакомпании UTair

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По словам главы Магаданской области, в рамках его работы в антикризисном штабе по разрешению ситуации, возникшей вокруг «ВИМ-Авиа», руководству компаний UTair, Nordwind и «Икар» было предложено вернуться на региональный рынок.

«Они рассмотрят возможность возобновить перевозки по летнему расписанию. Этот вопрос будет решён, и не только потому, что свято место пусто не бывает, а потому что сами авиакомпании заинтересованы в этом», — добавил Владимир Печёный.

Как сообщало ИА REGNUM, после того, как «ВИМ-Авиа» перестанет осуществлять рейсы, колымчан будут вывозить авиаперевозчиками «Аэрофлот» и «Россия». По данным Минтранса РФ, «ВИМ-Авиа» прекратит регулярные рейсы после 15 октября. Перевозчик задолжал банкам 7 млрд рублей, против руководства авиакомпании возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.