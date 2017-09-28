Гаага, Нидерланды, 28 сентября, 2017, 03:26 — ИА Регнум. Признательность Москве в связи с полным уничтожением химического оружия в России выразил Хамид Али Рао, замгендиректора технического секретариата Организации по запрещению химического оружия, пишет газета «Известия».

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Комментируя заявление российского президента Владимира Путина о том, что в России ликвидирован последний заряд с химическим оружием, Рао сказал:

«Это действительно историческая веха для РФ, ОЗХО и всего международного сообщества».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября российский президент дал команду на уничтожение последнего в России заряда с химоружием в поселке Кизнер (Удмуртия). Путин назвал это событие историческим.

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Российский президент заявил также, что Вашингтон не выполняют своих обязательств по уничтожению химоружия: установленные международными договорами (Конвенция о запрещении химического оружия) сроки трижды переносились. США аргументируют это недостатком денег.

Напомним, Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении вступила в силу 29 апреля 1997 года. 190 из 193 стран-членов ООН, в том числе и Россия, являются участниками конвенции.