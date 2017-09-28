Биробиджан, 28 сентября, 2017, 03:31 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области готовность к предстоящему отопительному сезону составляет порядка 90%. Такую цифру озвучил начальник управления ЖКХ и энергетики регионального правительства Александр Корж, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Monoklon Котельная

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По словам Александра Коржа, из 119 отопительных котельных подготовлены 117, промыто и опрессовано 96,8% теплотрасс и 99,1% водопроводных сетей.

Теплогенерирующие предприятия запасли 41 тыс. тонн угля или 69% от необходимого объёма.

Ожидается, что подача тепла на объекты социальной культуры и быта, а также в жилые дома начнётся в первой декаде октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском из-за циклона отопительный сезон стартовал раньше запланированного срока. Вместо 30 сентября людям решили дать тепло на несколько дней раньше — постановление начало действовать 27 сентября.