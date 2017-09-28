Благовещенск, 28 сентября, 2017, 03:09 — ИА Регнум. В Амурской области объём производства продукции животноводства к концу 2017 года составит 15,1 млрд рублей. Такую цифру озвучил министр экономического развития региона Светлана Балова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ферма

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По словам Светланы Баловой, предварительные расчёты говорят о том, что к концу 2017 года объём производства продукции животноводства в Амурской области может составить 15,1 млрд рублей, к 2020 году — 18 млрд рублей.

Отметим, что в Приамурье уже ведётся реконструкция свиноводческого комплекса, а также планируется строительство коровника на 490 голов и доильно-молочного блока

Как сообщало ИА REGNUM, 6−7 сентября во Владивостоке состоялся III Восточный экономический форум, на площадке которого было подписано свыше 200 соглашений на сумму в 2,5 трлн рублей. Так, в Приморском крае в рамках территории опережающего развития «Михайловский» будут построены три животноводческих комплекса, а также молокозавод.