На складе боеприпасов под Винницей ликвидируют последние очаги пожара
Киев, 28 сентября, 2017, 03:02 — ИА Регнум. Последние очаги пожара на складе боеприпасов ВСУ в Калиновке (Винницкая область, Украина) устраняются, пожар локализован, 27 сентября со ссылкой на председателя Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина сообщили в пресс-службе администрации украинского президента.
«Пожар локализован, — сказал Чечеткин. — Мы не ожидаем дальнейшего распространения и сейчас мы ликвидируем последние очаги задымления».
Чечеткин доложил о ситуации в Винницкой области по возвращении из Калиновки. На заедании при президенте Украины он сказал, что спасатели работают на месте ЧП в круглосуточном режиме.
Отметим, что на этом заседании украинский президент Петр Порошенко призвал глав Генпрокуратуры, СБУ и Национальной полиции разыскать и привлечь к ответственности виновников ЧП.
Напомним, пожар в Калиновке начался вечером 26 сентября. В результате над этой территорией было закрыто воздушное пространство.
В тушении пожара участвовали больше тысячи человек. В результате ЧП пострадали люди.
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Украинская военная прокуратура считает, что пожар начался в результате поджога.
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