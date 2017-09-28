Киев, 28 сентября, 2017, 03:02 — ИА Регнум. Последние очаги пожара на складе боеприпасов ВСУ в Калиновке (Винницкая область, Украина) устраняются, пожар локализован, 27 сентября со ссылкой на председателя Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина сообщили в пресс-службе администрации украинского президента.

Vn.dsns.gov.ua Пожарная техника в Калиновке

«Пожар локализован, — сказал Чечеткин. — Мы не ожидаем дальнейшего распространения и сейчас мы ликвидируем последние очаги задымления».

Чечеткин доложил о ситуации в Винницкой области по возвращении из Калиновки. На заедании при президенте Украины он сказал, что спасатели работают на месте ЧП в круглосуточном режиме.

Отметим, что на этом заседании украинский президент Петр Порошенко призвал глав Генпрокуратуры, СБУ и Национальной полиции разыскать и привлечь к ответственности виновников ЧП.

Напомним, пожар в Калиновке начался вечером 26 сентября. В результате над этой территорией было закрыто воздушное пространство.

В тушении пожара участвовали больше тысячи человек. В результате ЧП пострадали люди.

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Украинская военная прокуратура считает, что пожар начался в результате поджога.

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