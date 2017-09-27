Владивосток, 28 сентября, 2017, 02:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по итогам рабочей поездки во Владивосток, проходившей 5−8 сентября, утвердил перечень поручений, касающихся развития Дальнего Востока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин во время посещения Владивостока

Читайте также: Главное на ВЭФ не победа, а участие и не результат, а факт присутствия?

Блок поручений затрагивает законодательные изменения, которые бы обеспечили максимально благоприятные условия для ведения бизнеса в ДФО. Часть поручений касается реализации конкретных инвестиционных проектов, в частности Арсеньевской авиационной компании «Прогресс», судоверфи «Звезда».

Кроме того, Владимир Путин акцентировал внимание на модернизации системы среднего профессионального образования, кадровых и демографических проблемах макрорегиона.

Отдельное поручение отведено губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому, от которого ждут в 2017 году введения в эксплуатацию водовода на острове Русский.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин прибыл 5 сентября с рабочим визитом во Владивосток в рамках III Восточного экономического форума. По видеосвязи он дал старт ряду предприятий на Дальнем Востоке, 6−7 сентября он принимал участие в сессиях международного форума, а 8 сентября отправился в Большой Камень на судоверфь «Звезда».