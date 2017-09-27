Брюссель, 28 сентября, 2017, 02:31 — ИА Регнум. Очередные межсирийские переговоры по мирному урегулированию состоятся в Женеве (Швейцария) в октябре 2017 года, заявил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

Darwinek Карта-флаг Сирии

Европейский политик заявил, что на переговорах с генсеком ООН было решено: восьмой раунд переговоров состоится.

«Хочу сделать это через месяц, — уточнил он. — Точные сроки будут установлены, но не позднее конца октября — начала ноября».

По словам де Мистуры, и Дамаску и представителям оппозиции нужно ответственно подойти к проблеме, подготовиться к переговорам и «вступить в них без каких-либо предварительных условий».

Напомним, предыдущие, седьмые, переговоры в Женеве по мирному урегулированию ситуации в Сирии состоялись 10 июля 2017 года.

По итогам встречи Алексей Бородавкин, постпред России при штаб-квартире ООН в Женеве, заявил, что они прошли хотя и конструктивно, но «без крупных прорывов».

В частности Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции не говорит больше о свержении законного президента Сирии Башара Асада. Теперь речь идет о необходимости политических реформ.