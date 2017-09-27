Москва, 28 сентября, 2017, 02:25 — ИА Регнум. Интеллигенция и, прежде всего, церковь должны отреагировать на новый украинский закон об образовании. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» озвучил социолог Евгений Копатько.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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«Я считаю, что это преступление перед украинским народом, это и дальше раскалывает Украину, — заявил эксперт. — Жёстко на это отреагировали венгры, румыны, поляки жёстко отреагировали и правильно сделали, потому что они защищают своё, они не стесняются в выражениях относительно того, что происходит на Украине. Почему Украина относительно этого молчит?»

«Вопрос касается не только политиков, это касается интеллигенции, это церкви касается, прежде всего. Это касается тех структур, которые представляют общество», — отметил социолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко 25 сентября подписал новый закон «Об образовании». С 2018 года представители национальных меньшинств смогут обучаться на родном языке только в детском саду и начальной школе, затем преподавание будет осуществляться исключительно на украинском языке.