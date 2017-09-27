Москва, 28 сентября, 2017, 01:58 — ИА Регнум. Бомбардировка американской авиации, в результате которой пострадали мирные жители Афганистана, показывает, насколько не соответствуют заявления Вашингтона о том, что их вооруженные силы — самые точные, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

U.S. Air Force Бомбардировка

«США, которые хвалятся «самой точной армией в мире», вновь с точностью разбомбили мирных жителей в Афганистане, как до этого больницы и свадьбы», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября погибли мирные жители Афганистана, оказавшись жертвами бомбардировки американских ВВС по террористам. Авиаудар последовал в ответ на обстрел террористами аэропорта афганской столицы.

В НАТО объяснили «сбой» тем, что «осечку» дала одна из ракет. В заявлении альянса было сказано о сожалении в связи с тем, что «мирным жителям нанесен вред».

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Напомним, ракетный обстрел аэропорта Кабула проведен террористами группировок «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).