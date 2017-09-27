Закон Украины об образовании: Европа откровенно позорится
Москва, 28 сентября, 2017, 02:21 — ИА Регнум. Объединённая Европа сегодня откровенно позорится и предстаёт перед всем миром, как голый король: её ценности на проверку не выдержали и минуты. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, комментируя новый украинский закон об образовании.
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«Я очень хорошо помню, как 10 лет назад в Европарламенте была истерика по поводу позиции марийского языка в республике Марий Эл, хотя они прекраснейшим образом защищены, особенно на фоне того, что сейчас происходит на Украине. Но все те, кто нас учили своим замечательным европейским ценностям, сейчас как воды в рот набрали, потому что, оказывается, для них не ценности важны, а интересы. Им важно удержать Украину здесь, а Россию где-то подальше там», — отметил член СФ.
«И в этом смысле сейчас объединённая Европа откровенно позорится, — добавил Константин Косачёв. — Она сейчас перед всем миром как голый король, потому что все те ценности, о которых они так долго говорили, на проверку не выдержали и одной минуты».
Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко 25 сентября подписал новый закон «Об образовании». С 2018 года представители национальных меньшинств смогут обучаться на родном языке только в детском саду и начальной школе, затем преподавание будет осуществляться исключительно на украинском языке.
Против нового украинского закона выступали Болгария, Венгрия, Румыния, Греция, Польша.