Тяньцзинь, Китай, 28 сентября, 2017, 01:32 — ИА Регнум. Полузащитник китайского футбольного клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Чжан Сювэй был оштрафован в размере шести месячных норм оплаты труда за вождение в нетрезвом виде, сообщает 27 сентября агентство «Синьхуа».

Алкоголь и арест

Двадцатиоднолетний Чжан, по прозвищу «китайский Лука Модрич», которое он получил в связи со схожей с хорватским футболистом техникой игры и прическу, был задержан в августе 2017 году после ДТП. Его автомобиль Porsche Boxster 15 августа врезался в шесть автомобилей. Оказалось, что водитель за рулем был пьян.

Позже его выпустили под залог, а Китайская футбольная ассоциация временно отстранила Чжана от любой деятельности, связанной с футболом.

«Поведения Чжана вредит имиджу китайского футбола. «Он раскаивается за свои действия и намерен принять все последствия от произошедшего», — говорится в заявлении футбольного клуба.

Ранее Чжан два года прожил во Франции, где числился в резерве одного из французских клубов, а затем в 2016 году перешел в Цюаньцзян.

Футбольный клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» был основан в 2006 году в городе Хух-Хото компанией Tianjin Binhai Holdings Limited и изначально получил название «Хух-Хото Биньхай». Однако, уже в 2007 году он был выкуплен компанией Tianjin Songjiang Sports Culture Industry Co. Ltd, после чего он получил название «Тяньцзинь Сунцзян». Однако, клуб за долгое время так и не сумел выйти в Суперлигу. Летом 2015 года он был приобретен медицинской компанией Quanjian Natural Medicine.