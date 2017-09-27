Афины , 28 сентября, 2017, 01:18 — ИА Регнум. Военнослужащие Армии Сербии присоединятся к боевой тактической группе Евросоюза «Хелброк». Как сообщает пресс-служба министерства обороны Сербии, соответствующий документ был подписан 27 сентября в Афинах главой ведомства Александром Вулиным и начальником Генерального штаба возглавляющей группу Греции Евангелосом Апостолакисом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ssolbergj Эмблема HelBROC

В состав боевой группы «Хелброк» на сегодняшний день входят члены НАТО Греция, Болгария и Румыния, а также Кипр и Украина.

HelBRoc (сокращение от наименований четырёх стран, входящих в состав южной боевой тактической группы ЕС — Hellas, Bulgaria, Romania, Cyprus) — формирование сил быстрого реагирования, предназначенное для проведения операций по урегулированию кризисов под руководством ЕС.

В 2003 году Военный комитет Евросоюза, являющийся высшим военным органом в Совете ЕC, утвердил концепцию сил немедленного реагирования ЕС, а затем — концепцию создания боевых групп. Формирование боевой тактической группы «Хелброк» началось в ноябре 2005 года. Позднее к ней также присоединилась Украина.

Комментируя подписания документа, министр обороны Сербии назвал «большой радостью» присоединение республики к соглашению. «Как вы видите, Армию Сербии высоко ценят, и все эти страны без каких-либо условий согласились с участием нашей армии», — отметил он.

По слова Вулина, это также служит подтверждением оперативных возможностей Армии Сербии и «большим признанием» политики страны, так как Сербии «удаётся сохранять военный нейтралитет не в ущерб борьбе с терроризмом, участвуя во всех региональных инициативах».

«По составу стран, как вы можете видеть, мы находимся среди друзей. Не случайно только одна страна (Болгария — прим. ИА REGNUM ) признала независимость Косово, а другие — нет», — добавил Александр Вулин.

Как уточняется, Армия Сербии будет представлена в боевой тактической группе на уровне одного взвода военной полиции и до пяти штабных офицеров.