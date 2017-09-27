Москва, 28 сентября, 2017, 01:38 — ИА Регнум. Регулярные рейсы российской авиакомпании «ВИМ-Авиа» будут прекращены после 15 октября, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Sergey Korovkin 84 Самолёт авиакомпании ВИМ-Авиа

Решение было озвучено российским министром транспорта Максимом Соколовым 27 сентября на заседании оперативного штаба по организации перевозок пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа». На мероприятии, помимо подчиненных Соколова, присутствовали представители Росавиации, авиакомпаний «Сибирь» и «ВИМ — Авиа».

Уточняется, что к настоящему моменту почти готов план по перевозке пассажиров регулярных рейсов «ВИМ-Авиа».

"Перевозка пассажиров регулярных рейсов будет осуществляться вплоть до 15 октября, — говорится в сообщении. — С 16 октября она будет прекращена. Пассажирам с датой выполнения регулярного рейса с 16 октября и далее рекомендуется для возврата денежных средств сдавать билеты по месту их приобретения».

В министерстве отметили, что очередное заседание штаба состоится в 9:00 мск сегодня, 28 сентября.

Напомним, «ВИМ-Авиа» оказалась большим должником перед аэропортами, и ее чартерные рейсы были прекращены. На предприятии введено внешнее управление, в отношении руководства возбуждено уголовное дело.

С 22 по 26 сентября задержаны 28 рейсов, число пострадавших от этой ситуации достигает ста тысяч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Абрамов, глава комитета по туризму Московской торгово-промышленной палаты, высказал предположение, что проблема с «ВИМ-Авиа» должна проясниться в течение недели.